استثناء الممولين من تقديم «الموقف الضريبي» عند صرف المستحقات

وافق وزير المالية الدكتور محمد معيط على استثناء الممولين والمسجلين خلال الفترة الراهنة من تقديم شهادة الموقف الضريبي عند صرف المستحقات المالية طرف المصالح الحكومية أو القطاعات أو الهيئات حتى تتوافر لديهم السيولة وسداد الضريبة المستحقة عليهم.جاء ذلك في كتاب دوري صادر برقم 53 لسنة 2020 والذي حصل الدستور على نسخة منه عن قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية،في ضوء ما تضمنه منشور عام وزارة الماليةرقم 3 لسنة 2020بعدم صرف أي مبالغ مستحقة للعاملين مع الجهات الحكومية سواء كانوا ممولين أو مسجلين وذلك عند صرف مستحقاتهم الا بعد تقديم شهادة الموقف الضريبي.ونظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ووفقا لما صدر من قرارات من مجلس الوزراء استكمالا للاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في تلك الظروف ومنها منع التجمعات وتقليل عدد العاملين بكافة قطاعات الدولة، وبالتالي لن يستطيع الممولين والمسجلين خلال الفترة الراهنة من تقديم شهادة الموقف الضريبي عند صرف المستحقات المالية.