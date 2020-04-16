«الناتو» يدعم أفغانستان بـ3 ملايين طلقة ذخيرة

سلمت بعثة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أكثر من 3 ملايين طلقة ذخيرة لقوات الدفاع والأمن الوطني الأفغاني.وأفاد "فيلق أتال 205" التابع للجيش الأفغاني - وفق ما نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الخميس- بأن مستشاري بعثة الدعم الحازم في العاصمة كابول نقلوا أكثر من 3 ملايين طلقة من الأسلحة الصغيرة وذخيرة الرشاشات الثقيلة إلى القوات الأفغانية.وبحسب بيان مقتضب نشره الجيش الأفغاني، سلمت قوات التحالف، الذخائر إلى القوات الأفغانية يوم 10 أبريل، وأكدت بعثة الدعم الحازم تسليم الذخائر إلى القوات الأفغانية أمس الأول.وذكر حلف شمال الأطلسي - في تغريدة على موقع "تويتر"، أن فيروس كورونا المستجد لن يوقف بعثة الدعم الحازم التابعة لحلف الناتو من توفير الإمدادات الأساسية لقوات الدفاع والأمن الوطني الأفغاني، لأنها تضمن الأمن الشعب الأفغاني.ونقلت بعثة الدعم الحازم أكثر من 3 ملايين طلقة من الأسلحة الصغيرة وذخيرة الرشاشات الثقيلة إلى شركائها قوات الأمن الوطنية الأفغانية في 10 أبريل في كابول.