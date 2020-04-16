البرلمان الأوروبي: التعتيم على حقيقة تفشي كورونا سلاح خطير

أكد البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، أن الأكاذيب والتعتيم على حقيقة تفشي فيروس كورونا سلاح خطير، وفقًا لفضائية العربية.جاء ذلك خلال عقد البرلمان الأوروبي اجتماع اليوم، في جلسة خاصة تهدف لبحث استجابة مشتركة من الدول تجاه جائحة فيروس كورونا.ويتوقع أن يصوت أعضاء البرلمان على مشروع قرار يتضمن دعوات لتوفير حماية أكبر لمواطني الاتحاد الأوروبي في وجه الأزمة الصحية، ومساعدة الاتحاد الأوروبي في دعم النظم الصحية للدول الأعضاء والنهوض باستراتيجية موحدة للتخلص تدريجيا من تدابير الطوارئ.وتشمل مسودة مشروع القرار أيضا انتقادات لسلوك المجر وبولندا، عضوتي الاتحاد الأوروبي، أثناء أزمة فيروس كورونا.