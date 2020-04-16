أيرلندا تمدد فترة الإغلاق 3 أسابيع لمواجهة كورونا

أعلنت أيرلندا الشمالية تمديد فترة الإغلاق لثلاثة أسابيع لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، في مؤشر واضح على احتمالية أن تحذو المملكة المتحدة كلها حذوها.وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية - عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- أن رئيسة وزراء أيرلندا الشمالية أرلين فوستر، أكدت استمرار فترة الإغلاق في البلاد ودعت المواطنين "لتوخي الحذر".وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه يُسمح فقط بالسفر الضروري خلال فترة الإغلاق، وتنصح السلطات المواطنين بالبقاء في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.