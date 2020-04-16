هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

هبطت أسهم ومؤشرات البورصة بنحو جماعي لدى مستهل آخر تعاملات الأسبوع، اليوم الخميس، مدفوعة بالتّراجعات المماثلة لأسواق المال العالمية والعربية.وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "آي جي إكس 30" بنسبة 1.2% بما يعادل 124 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 10217 نقطة، كما انخفض المؤشر الثانوي "آي جى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 15. 0 % بما يعادل 1.59 نقطة، ليصل إلى مستوى 1090 نقطة وسط تداولات متوسطة، بلغت قيمتها نحو 53 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 9.4 مليون ورقة مالية تمت من خلال تنفيذ حوالي 1.5 ألف صفقة بيع وشراء.