بي إم دبليو تخطط لإنتاج سيارة «كروس أوفر كوبيه» عالية الأداء

تخطط شركة بي إم دبليو الألمانية لصناعة السيارات لإنتاج سيارة كروس أوفر كوبيه رياضية أخرى "BMW x 8M" تضاف إلى خط طرزها من فئة M.وذكر موقع "موتور تريند" المتخصص في موضوعات السيارات أنه ترددت أقوال منذ سنوات عن احتمال إنتاج هذا الطراز. وما تردد مؤخرا يزيد من هذا التكهن.وكانت بي إم دبليو تقدمت مؤخرا بطلب لتسجيل العلامة التجارية إكس 8 إم في ألمانيا، وهو ما يشير إلى أن إنتاج هذا الطراز بات قريبا.لكن مجرد أن بي إم دبليو تقدمت بطلب لتسجيل العلامة التجارية لا يعني بالطبع أنها سوف تستخدم الاسم بالفعل. لكن هذا الإجراء يعني نظريا أن الشركة تريد إبقاء خياراتها مفتوحة.ومع ذلك ذكرت بي إم دبليو في مدونتها "بيمربوست" أنه من المحتمل بدء الإنتاج في يوليو 2022 وهذه المعلومات تتسق مع تقارير سابقة حول النية في سرعة البدء في إنتاج السيارة.يذكر أن الشركة سبق أن تحدثت في عام 2017 عن إمكانية إنتاج السيارة إكس.8 وأوضح مدير فرع التطوير بالشركة كلاوس فروليخ أن هناك مجالا لطراز إكس 8 وخاصة في أسواق مثل الصين، ومن المتوقع أن تبلغ قوة محرك الطراز الجديد 750 حصانا، ويحتوي على 8 أسطوانات. كما ستكون السيارة هجينا، أي تدار بالبنزين والكهرباء.