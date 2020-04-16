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الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حرب «الاتهامات» تتجدد بين الصين وأمريكا بسبب كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:12 ص
كورونا
كورونا
آية حسني
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عادت حرب الاتهامات من جديد بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، حول بداية ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعدما أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، عن مخاوفها من أن الصين تجري تجارب نووية صغيرة سرا، وربما تنتهك اتفاقية دولية تحظر مثل هذه التجارب.

ووفقا لمسئولين في الاستخبارات والأمن القومي الأمريكي، أدلوا بتصريحات لشبكة سي إن إن الخميس، فإن الحكومة الأمريكية تواصل التحقيق فيما إذا كان الفيروس المستجد قد تم تخليقه داخل مختبر صيني، وليس في سوق للحوم والأسماك.

خطأ صيني أدى إلى نشر الفيروس

وأكد المسئول الاستخباراتي الذي اطلع على التحليل الحكومي للشبكة الأمريكية، فإن نظرية مسئولي الاستخبارات الأمريكية الذين يحققون في نشأة كورونا، لا تتهم الصين بنشر الفيروس عمدا، لافتا إلى أنها تفيد بأن الفيروس نشأ في مختبر في الصين، وتم إطلاقه عن طريق الخطأ إلى الجمهور.

ووفقا لمصادر أخرى بالتقرير، فإن الاستخبارات الأمريكية لم تكن قادرة على تأكيد تلك النظرية، لكنها تحاول تمييز ما إذا كان شخص ما أصيب في المختبر من خلال حادث معين أو سوء تعامل مع المواد، أصاب آخرين.

وقبل تلك التصريحات التي نشرتها شبكة السي إن إن، قامت محطة فوكس نيوز التليفزيونية، الأربعاء، بنشر تقرير يفيد بأن الفيروس نشأ في معمل في ووهان، ليس كسلاح بيولوجي وإنما كجزء من سعي الصين لإظهار أن جهودها لرصد ومكافحة الفيروسات تكافئ أو تفوق قدرات الولايات المتحدة.

وأشار هذا التقرير وتقارير أخرى إلى أن ضعف معايير السلامة في المعمل الذي تمت فيه التجارب المتعلقة بالفيروسات في ووهان، تسبب في إصابة شخص ما بالعدوى وظهورها في سوق، حيث بدأ الفيروس بالانتشار.

نفي صيني

ردت الصين على الاتهامات الموجهة إليها، الخميس، مؤكدة على لسان وزير خارجيتها، وانج يي هو، أنه لا دليل على الإطلاق يشي بأن الفيروس صنع في مختبر ما.

وكان معهد ووهان لعلم الفيروسات المدعوم من الدولة، نفى في فبراير الماضي شائعات عن أن الفيروس ربما تم تخليقه في أحد معامله، أو أنه تسرب من أحد المعامل.

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