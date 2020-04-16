لكزس تعتزم طرح جيل جديد من سياراتها 2021

تعتزم شركة لكزس لصناعة السيارات الفارهة التابعة لمجموعة تويوتا موتور كورب اليابانية إعادة تصميم سيارتها "لكزس إن.إكس" بعد نحو نصف عقد من طرحها للبيع في الأسواق.ورغم أن موعد طرح التصميم الجديد لم يعلن، فإن موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات يتوقع طرحه في العام المقبل.وأشار موقع موتور تريند إلى أن تويوتا بدأت تروج في بعض الأسواق مثل أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة للعلامات التجارية "إن.إكس 250" و"إن.إكس 350"، وهو ما يشير إلى وجود فئات جديدة بالنسبة للمحرك في هذا الطراز.ولأنه من المحتمل أن يستخدم الجيل الجديد من السيارة "إن.إكس" التصميم الأساسي "جلوبال أركيتشر-كيه" المستخدم في السيارة "آر.أيه.في4." أحدث منتجات تويوتا، فإنه من الممكن أن تستخدم السيارة الجديدة من طراز "لكزس إن.إكس" المحرك سعة 5. 2 لتر ذي الأسطوانات الأربع الذي تنتجه تويوتا.في الوقت نفسه فإن الأسماء "إنك.إكس 250 " و"إن.إكس 350" قد تشير إلى فئة جديدة من المحركات ذات الست أسطوانات في الجيل الجديد من السيارة الفارهة. ورغم أن السيارة "آر.أيه.في 4" مجرد طراز بمحرك ذي 4 أسطوانات فقط، فإن تصميمها الأساسي يستخدم أيضا في الطرز أفالون وكامري وهايلاندر وكلها تعمل بمحرك سعة 5. 3 لتر ذي 6 أسطوانات.