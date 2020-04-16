الزراعة توفر سيارات محملة بالسلع لصفط تراب في المحلة

السيارات تحركت الآن من القاهرة في طريقها إلى القرية.



كما قام وزير الزراعة بالتواصل مع أحد مصدري البطاطس لتوفير عشرة أطنان لأهالي القرية يتم توزيعها مجانا على غير القادرين.

كلف السيد القصير وزير الزراعة، منافذ الوزارة بإرسال سيارات متنقلة بالسلع والخضر والفاكهة لأهالي قرية صفط تراب بمركز المحلة بمحافظة الغربية، والتي تقع تحت الحجر الصحي بسبب ظهور إصابة بعض أهلها بالكورونا.وقال بيان للوزارة إن وزير الزراعة أصدر توجيهات بتحريك سيارة المنافذ المتنقلة والمحملة بالسلع لخدمة أهالي القرية.