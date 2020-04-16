بالتزامن مع البنوك.. الأحد والإثنين عطلة رسمية بالبورصة

قررت إدارة البورصة، أن يكون يوم الأحد الموافق 19 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة المجيد، وأن يكون الإثنين الموافق 20 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم، ويستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل.وتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة أمس الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 558.336 مليار جنيه.وبلغ حجم التداول على الأسهم 264 مليون ورقة مالية بقيمة 968.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31.4 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.94% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26%، والعرب على 5.06% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.73% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.26%.ومال صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 14.8 مليون جنيه، 236.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 53.7 مليون جنيه، 6 ملايين جنيه، 264.1 ألف جنيه، 191.1 مليون جنيه، على التوالي.وتراجع مؤشر "إي جى إكس 30" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 10342 نقطة، وهبط مؤشر "إي جى إكس 50" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1481 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 11867 نقطة، ونزل مؤشر إي جى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 3889 نقطة.فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1091 نقطة، وصعد مؤشر "إي جى إكس 100" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1089 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 713 نقطة.وارتفعت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 85 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.وقررت إدارة البورصة المصرية، أن تكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 1.30 ظهرًا، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحًا.