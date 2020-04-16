صحف لبنان: الحكومة تعمل لاحتواء التداعيات السلبية لمقترح «هير كات»

ذكرت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم، أن الحكومة تعمل على احتواء التداعيات السلبية التي خلفها مقترح جرى تداوله بإجراء عملية هير كات (اقتطاع من ودائع اللبنانيين في البنوك) في سبيل تجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يشهدها لبنان، مشيرة في نفس الوقت إلى عدم وجود خطة اقتصادية جاهزة حتى الآن للإنقاذ المالي.واعتبرت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن واللواء والشرق)، أن الحكومة وقعت في فخ التسرع وعدم تقدير الموضوع للآثار السلبية التي ستترتب على المساس بمدخرات اللبنانيين في البنوك، لا سيما في ظل التفلت الخطير في ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي وتباطؤ النمو وعدم احتواء سلاسل الأزمات المالية والاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها لبنان.وأشارت إلى أن الحكومة أعادت التموضع وبدأت التركيز على المؤشرات المقبولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا في لبنان والاتكاء عليها كإنجاز حكومي في سبيل تجاوز تداعيات طرح صيغة الهير كات من الودائع، والتي تسببت في اتساع رقعة الرفض لاتجاهات الخطة المقترحة للإنقاذ المالي والاقتصادي من المعارضة الخارجية الطبيعية للحكومة إلى مكونات من داخلها على نحو كاد يهز مصيرها بشكل جدّي.وقالت الصحف: إن أي رهان على مساعدات خارجية يتلقاها لبنان هو أمر لا توجد ثمة ضمانة له، بسبب القيود الموضوعة على تقديم مساعدة للبنان، إلى جانب الأزمة الاقتصادية القاسية التي اجتاحت العالم جراء تفشي فيروس كورونا وما سببه من انهيارات على مستوى الاقتصاد العالمي.وأكدت أن الضرورة أصبحت تحتم وضع "خطة عقلانية" تُحاكي الأزمة التي يشهدها لبنان، وتتضمن علاجًا سريعًا وأن تأخذ في الاعتبار واقع البلد القائم حاليًا، وترسم خريطة طريق في اتجاه احتواء السلبيات القائمة والتداعيات المحتملة خصوصًا أن قراءات الخبراء الاقتصاديين والماليين ليست مطمئنة، وتقديرات البعض منهم أن التدهور متسارع والنمو السلبي سيتفاقم إلى ما يزيد على 12% خلال الفترة المقبلة.