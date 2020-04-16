موسكو: تعافي 189 مصابًا بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت نائب عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، عن تعافي 189 مصابًا بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بعد خضوعهم للعلاج من الإصابة في موسكو.وقالت راكوفا، في تصريح الخميس: "لقد تعافى 189 شخصا في موسكو خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك بعد خضوعهم للعلاج من فيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا من العدوى في العاصمة الروسية إلى 1394 مصابًا"، واصفة هذا الأمر بالجيد جدًا.أضافت:"يخضع المرضى، الذين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس التاجي، للعلاج إما في المستشفيات أو في المنزل وفقا لحالتهم".يُذكر أن مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا أعلن أمس الأربعاء، عن تسجيل 3388 إصابة جديدة بالفيروس في 65 إقليمًا من أقاليم البلاد، بينهم 1774 إصابة في العاصمة موسكو و272 حالة بضواحي العاصمة، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 24490 إصابة.