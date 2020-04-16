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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جورباتشوف يدعو إلى تخفيض الميزانيات العسكرية في العالم

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:01 ص
ميخائيل جورباتشوف
ميخائيل جورباتشوف
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دعا الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف جميع الدول إلى تخفيض ميزانياتها العسكرية بنسبة 10- 15% لمواجهة تفشي فيروس (كورونا) المستجد.

وقال جورباتشوف- في مقالة نُشرت في مجلة تايم الأمريكية، حسبما أفادت وكالة أنباء نوفوستي الروسية اليوم الخميس: "إن وباء الفيروس التاجي العالمي أظهر بوضوح ضرورة إعادة توجيه الأموال من الأهداف العسكرية لضمان الأمن البشري"، مشددًا على ضرورة وضع الأمن البشري في المقام الأول بجانب توفير الغذاء والمياه وحماية البيئة وإعطاء الأولوية التامة لصحة الإنسان.

وأضاف جورباتشوف: "من الضروري تغيير مفهوم الأمن بشكل جذري، والذي لا يزال حتى الآن ينحصر بشكل رئيس في الجانب العسكري".. مؤكدًا أن كل الجهود سيكون مآلها الفشل، إذا استمرت الحكومات في إلقاء الأموال الهائلة في مرجل سباق التسلح، موضحًا ضرورة إعادة توزيع الأموال وإعادة توجيهها من الأهداف العسكرية إلى الأهداف المتعلقة بالأمن البشري.. مقترحًا لهذا الهدف البدء في التحضير لجلسة طارئة للأمم المتحدة وعقدها بمجرد استقرار الوضع، داعيًا جميع الدول إلى القبول بخفض ميزانياتها العسكرية بنسبة 10- 15% كحد أدنى يجب عمله اليوم.

وأكد جورباتشوف أن وباء (كورونا) يشكل تهديدًا واحدًا لجميع البلدان، مشيرًا إلى أنه لا أحد بمفرده يستطيع مواجهة هذا التحدي الجديد.

ورصد الزعيم السوفيتي السابق أن خطر وباء (كورونا) وتبعاته اليوم شديد بشكل خاص على الفقراء ويزيد في الوقت نفسه من تفاقم مشكلة عدم المساواة، داعيًا العالم إلى أن يتغير بعد الوباء نحو الأفضل بشكل حقيقي، معربًا عن قناعته بأن المهمة الرئيسية اليوم هي هزيمة هذا العدو الخبيث، موضحًا ضرورة التفكير في الكيفية التي سيعيش بها العالم بعد أن يترك هذه المشكلة وراءه.

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