جوتيريش يؤيد دعوة باكستان لمبادرة لتخفيف الديون بسبب كورونا

أيد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، دعوة رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، لإطلاق مبادرة عالمية لتخفيف أعباء الديون من على كاهل البلدان النامية وسط تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".من جانبه، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي افتراضي في نيويورك، إن مبادرة عمران خان تأتي اتساقا مع موقف الأمين العام.وأضاف دوجاريك، حسبما نقلت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية، أن جوتيريش يعتقد أن تخفيف الديون يجب أن يكون جزءا مهما ضمن الاستجابة لفيروس كورونا، بما في ذلك التنازل الفوري عن تحصيل مدفوعات الفوائد المستحقة للديون خلال العام الجاري.وأشار إلى أنه يتعين استخدام الموارد المحدودة الموجودة في البلدان الأكثر فقرا في العالم من أجل مكافحة فيروس كورونا.ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف تمويل منظمة الصحة العالمية أمس الأول الثلاثاء بسبب تعاملها مع جائحة فيروس كورونا، ما أثار استنكار الخبراء مع استمرار ارتفاع حصيلة الوفيات في العالم.