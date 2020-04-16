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الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:55 ص
إزالة تعديات
إزالة تعديات
البحيرة معوض هويدى
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أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًاح للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "إدكو - وادي النطرون -المحمودية - شبراخيت - رشيد - أبو المطامير - وادي النطرون - المحمودية - الدلنجات " عن إزالة 4 حالات تعدى بقرية الحمراء بوادي النطرون بمساحة 6000 م٢ تضم كل منها مبانى على مساحة إجمالية 930 م2 للمباني الداخلية المقامة بالطوب الأبيض، وإزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 3800 متر مربع بقرية المعدية بإدكو عبارة عن أسوار طولية وعرضية من الحجارة البيضاء.

كما تم إزالة 10 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 2850 م٢بقري الصديق والناصر والنمرية والشعراوي بأبو المطامير عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض وشده خشبية.

كما تم إزالة تعدى داخل الحيز العمرانى تحت التيار الكهربائى للضغط العالى بقرية السّعيدية التابعة لقرية فيشا بالمحمودية على مساحة 1300 م٢، وإزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 1238 م٢ بقري أم حكيم وكفر قشاش بشبراخيت عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض وشدّات خشبية، وإزالة تعدي في المهد علي أرض زراعية ولاية الهيئة العامة لمشروعات التنمية بمساحة 1050 متر مربع عبارة عن سملات خرسانية طولية وعرضية بنطاق الوحدة المحلية لقرية أحمد عرابي ببدر وإزالة 7 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية المسين بالدلنجات بمساحة 884 متر مربع عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتيّة وبعض الكتل الخرسانية، وإزالة عدد 6 حالات تعدي بمساحة 817 بقري أدفينا والساحل برشيد، وإزالة دور مخالف بمساحة 180م بمدينة المحمودية، وإزالة شدّة خشبية داخل الحيز العمراني بمساحة 150م بقرية السعداوي التابعة لقرية سيدي عقبة بالمحمودية.
حملات إزالة
حملات إزالة
حملات إزالة
حملات إزالة
حملات إزالة
حملات إزالة

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