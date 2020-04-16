رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 7 متهمين بـ 4 كيلو بانجو وأسلحة في أسوان

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:52 ص
ضبط متهمين
ضبط متهمين
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الخميس، من ضبط 7 أشخاص، وبحوزتهم كميات من المخدرات، والأسلحة النارية، وذلك بتوجيهات اللواء هشام فاروق مدير الأمن.

تلقى اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إخطارًا بالقبض على 7 متهمين، وبحوزتهم: 8 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 4 كيلوجرام.

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء هشام فاروق مدير الأمن بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كافة المواد المخدرة.

موضوعات متعلقة

شاهد صور جثث وسلاح «خلية الأميرية الإرهابية»

أحمد موسى لأهالى الأميرية: «لما شفتوا الدقون والسلاح مبلغتوش ليه؟»

الحكومة تطلق رابط موقع أهالينا لدعم العمالة غير المنتظمة

كورونا حول العالم: 135 ألف وفاة و2.85 مليون إصابة والمتعافون 515 ألفا

الصور

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

image description

خشوع على عتبات المسجد.. قصة رجل لم يمنعه كورونا من النفحات (فيديو)

image description

أطفال يتحدون كورونا بزينة رمضان

الأكثر قراءة

دفن جثمان الراحل أحمد دياب عقب صلاة الفجر دون إقامة مراسم

الحكومة تطلق رابط موقع أهالينا لدعم العمالة غير المنتظمة

وفاة الفنان أحمد دياب زوج ابنة رشدي أباظة

شاهد صور جثث وسلاح «خلية الأميرية الإرهابية»

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

أمل دنقل كان مرشحًا لبطولة هذا الفيلم.. ولم يقدم الدور لسبب غريب

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

عقدة طه حسين.. هكذا علق على إصابته بالعمى لأول مرة: «هل يمكن أن أقود سفينة؟»

نجم الساعة

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

كوريا الجنوبية تواصل الدراسة عن بعد بسبب كورونا

الكويت: 300% زيادة فى استخدام الإنترنت جراء أزمة كورونا

الصين تكرم مواطنين على مساعدتهم فى حماية الأمن القومى

الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.. تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

مقالات الرأي
جلال حمام
المحروسة فى زمن الـ«كورونا»
حسين عثمان
موازنة «كورونا» وسلوك المستهلك
صفوت البياضي
حروب وأوبئة عالمية
أحمد بهاء الدين شعبان
كيف وصلنا إلى هذا المنحدر؟
المزيد

الثقافة

مثقفون أوروبيون وعرب يناقشون أزمة «كورونا» بـ«السرديات» الأردني

«زيرو وان» تناقش كتابي تدريبفوبيا وجوارديولا الجمعة

محمود التهامي يشارك في حملة «أكبر من كورونا»

محمد السيد يكتب ديوان شعر عن كورونا فى فترة العزل