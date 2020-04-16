ضبط 7 متهمين بـ 4 كيلو بانجو وأسلحة في أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الخميس، من ضبط 7 أشخاص، وبحوزتهم كميات من المخدرات، والأسلحة النارية، وذلك بتوجيهات اللواء هشام فاروق مدير الأمن.تلقى اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إخطارًا بالقبض على 7 متهمين، وبحوزتهم: 8 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 4 كيلوجرام.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء هشام فاروق مدير الأمن بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كافة المواد المخدرة.