الثروة الداجنة: وفرة في الأسواق ولا حاجة لرفع الأسعار

شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس، حالة من الاستقرار في الأسواق.وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الدواجن والبيض بمعدل الارتفاع والانخفاض.ويوجد وفرة من الدواجن في الأسواق ولا حاجة لرفع الأسعار بحسب تصريحات رؤساء شعب الثروة الداجنة، حيث إن إنتاج مصر من الدواجن ارتفع إلى مليار فرخة سنويا.وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، إن أسعار الدواجن من المزرعة سجلت سعر 28 جنيها للكيلو.وأضاف السيد، في تصريحات ل "الدستور" أن أسعار الدواجن تباع للمستهلك بسعر تتراوح بين 32-35 جنيها للكيلو حسب المنطقة.وأشار إلى أن أسعار الدواجن البلدى من المزرعة 30 جنيها وتباع في محلات التجزئة بين 35-36 جنيها للكيلو.في نفس السياق، رصدت الدستور أسعار الكتكوت بين 9-11 جنيها، فيما سجل سعر كرتونة البيض 28 جنيها وتباع للمستهلك 33-35 جنيها.ولفت إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة في المزارع مع تربية ريفية فى البيوت من قبل المواطنين.