رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نقيب أطباء كفر الشيخ يطالب بغلق العيادات الخاصة: مصدر لفيروس كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:51 ص
نقيب أطباء كفر الشيخ
نقيب أطباء كفر الشيخ
عمرو الشامي
طباعة
طالب الدكتور عمرو أبوسمرة، نقيب الأطباء بكفر الشيخ، جميع الأطباء بغلق عياداتهم الخاصة خلال تلك الفترة، وخاصة الموجودة بمدينة بيلا، وذلك باعتبارها أحد أهم طرق انتشار فيروس كورونا، وذلك لما تشهده من إقبال كثيف من قبل المرضى وسط غياب الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أبوسمرة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إصابة عدد من الأطباء في عياداتهم الخاصة بالفيروس، هو جرس إنذار يجب الانتباه له، والأطباء هم خط الدفاع الأول للمواجهة، ويجب حمايتهم بصفة خاصة والحفاظ على معنوياتهم المرتفعة، وكذلك من المرجح انتقال العدوي بين المترددين على العيادات الخاصة بعضهم البعض.

وناشد نقيب أطباء كفر الشيخ، جميع المواطنين باتباع تعليمات الوقاية وخاصة التزام المنزل وغسل اليدين بصفة مستمرة، لافتًا إلى أن الوضع حتى الآن ليس مقلقًا.

موضوعات متعلقة

أحمد موسى لأهالى الأميرية: «لما شفتوا الدقون والسلاح مبلغتوش ليه؟»

البراءة القاتلة.. لماذا استغل الإرهابيون الأطفال في حادث الأميرية؟

كورونا حول العالم: 135 ألف وفاة و2.85 مليون إصابة والمتعافون 515 ألفا

النقد الدولى: مصر لم تطلب أى مساعدات مالية بسبب كورونا

الصور

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

image description

خشوع على عتبات المسجد.. قصة رجل لم يمنعه كورونا من النفحات (فيديو)

image description

أطفال يتحدون كورونا بزينة رمضان

الأكثر قراءة

دفن جثمان الراحل أحمد دياب عقب صلاة الفجر دون إقامة مراسم

الحكومة تطلق رابط موقع أهالينا لدعم العمالة غير المنتظمة

وفاة الفنان أحمد دياب زوج ابنة رشدي أباظة

شاهد صور جثث وسلاح «خلية الأميرية الإرهابية»

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

أمل دنقل كان مرشحًا لبطولة هذا الفيلم.. ولم يقدم الدور لسبب غريب

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

عقدة طه حسين.. هكذا علق على إصابته بالعمى لأول مرة: «هل يمكن أن أقود سفينة؟»

نجم الساعة

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

كوريا الجنوبية تواصل الدراسة عن بعد بسبب كورونا

الكويت: 300% زيادة فى استخدام الإنترنت جراء أزمة كورونا

الصين تكرم مواطنين على مساعدتهم فى حماية الأمن القومى

الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.. تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

مقالات الرأي
جلال حمام
المحروسة فى زمن الـ«كورونا»
حسين عثمان
موازنة «كورونا» وسلوك المستهلك
صفوت البياضي
حروب وأوبئة عالمية
أحمد بهاء الدين شعبان
كيف وصلنا إلى هذا المنحدر؟
المزيد

الثقافة

مثقفون أوروبيون وعرب يناقشون أزمة «كورونا» بـ«السرديات» الأردني

«زيرو وان» تناقش كتابي تدريبفوبيا وجوارديولا الجمعة

محمود التهامي يشارك في حملة «أكبر من كورونا»

محمد السيد يكتب ديوان شعر عن كورونا فى فترة العزل