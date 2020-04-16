نقيب أطباء كفر الشيخ يطالب بغلق العيادات الخاصة: مصدر لفيروس كورونا

طالب الدكتور عمرو أبوسمرة، نقيب الأطباء بكفر الشيخ، جميع الأطباء بغلق عياداتهم الخاصة خلال تلك الفترة، وخاصة الموجودة بمدينة بيلا، وذلك باعتبارها أحد أهم طرق انتشار فيروس كورونا، وذلك لما تشهده من إقبال كثيف من قبل المرضى وسط غياب الإجراءات الوقائية اللازمة.وأضاف أبوسمرة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إصابة عدد من الأطباء في عياداتهم الخاصة بالفيروس، هو جرس إنذار يجب الانتباه له، والأطباء هم خط الدفاع الأول للمواجهة، ويجب حمايتهم بصفة خاصة والحفاظ على معنوياتهم المرتفعة، وكذلك من المرجح انتقال العدوي بين المترددين على العيادات الخاصة بعضهم البعض.وناشد نقيب أطباء كفر الشيخ، جميع المواطنين باتباع تعليمات الوقاية وخاصة التزام المنزل وغسل اليدين بصفة مستمرة، لافتًا إلى أن الوضع حتى الآن ليس مقلقًا.