استمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة في بورسعيد (صور)

واصلت مكاتب البريد وفرع البنك الزراعي المصري بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، صرف منحة العمالة غير المنتظمة.وأشار السيد السنجابي، مدير القوي العاملة ببورسعيد -في تصريحات صحفية- إلى أن المديرية شكلت لجان لمتابعة إجراءات صرف المنحة، وأن إجراءات الصرف تجرى بشكل منتظم، مؤكدًا أن هناك إجراءات احترازية مكثفة خلال عملية الصرف، وذلك من خلال تعقيم أيدي المواطنين وفرض مسافة متر بينهم وكذلك تعقيم المقرات.ويستحق للمنحة بمحافظة بورسعيد 4851 مواطن من بينهم 656 حتى سن 25 عامًا، و1687 من 25 إلى 35 عامًا، و1728 من 35 إلى 50 عامًا، و558 من 50 إلى 90 عامًا، و221 فوق 60 عامًا.