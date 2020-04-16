إزالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بدمياط

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه تم إزالة حالة تعد على أرض زراعية لمنزل مكون من دورين "دور أرضي مكتمل ودور أول علوى بدون سقف" بمدينة فارسكور وذلك على مساحة ١٢٥ متر مربع، مشيرة إلى أنه تم بمركز فارسكور إزالة حالتى تعدى على أملاك دولة "جسور النيل" عبارة عن مزرعتين بمساحات مساحة ٥٢٠ متر و٥٠٠ متر مربع.بالإضافة إلى إزالة عدد ١١ حالة تعدى على أملاك الدولة" جسور النيل" أيضًا، عبارة عن أكشاك بمساحة إجمالية ٣٧٧ متر مربع، ليصل إجمالى المساحات لتلك الإزالات البالغ عددها ١٤ حالة ١٥٢٢ متر مربع.