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الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انتعاش أسهم أوروبا مع تعافى شركات طيران

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:49 ص
أسهم أوروبا
أسهم أوروبا
وكالات
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ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، مع تراجع أعداد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في إسبانيا وإيطاليا، بينما ساعدت بيانات قوية بشأن الأزمة صادرة عن أكبر شركتين للطيران منخفض التكلفة في القارة أسهم شركات السفر المتعثرة على التعافي.

وتُضاف أحدث أرقام من مراكز التفشي في أوروبا إلى مؤشرات على أن الجائحة بلغت الذروة وبدأت في الانحسار ببعض الدول، وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 %بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش.

وارتفع سهم إيزي جت للطيران الاقتصادي البريطانية تسعة بالمائة بعد أن قالت إنها تتوقع أن يكون بمقدورها تجاوز فترة ممتدة من إيقاف تحليق أسطولها بسبب الخطوات التي اُتخذت لدعم مركزها المالي، مما صعد بمؤشر قطاع السفر والترفيه الأوسع نطاقا 2.3 %.

وأبلغت منافستها الأكبر حجما ريان إير رويترز أمس الأربعاء أنها تتأهب لحرب أسعار بين شركات الطيران تتوقع كسبها فور رفع قيود فيروس كورونا وعودة الركاب للسفر إلى الوجهات السياحية.

كما قفز سهم زالاندو الألمانية لبيع الملابس بالتجزئة عبر الإنترنت ثمانية بالمائة إذ قالت إنها متفائلة بشأن الربع الثاني مع ارتفاع المبيعات في أبريل.

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