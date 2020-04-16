قبل رمضان.. تعرف على جميع أسعار البلح في الأسواق





أسعار البلح وسجل البلح اليوم الخميس، حالة من الاختلاف فى الأسعار على حسب المنطقة، إذ سجل البلح الإبريمي ما بين 12 إلى 22 جنيها للكيلو، فيما سجل البلح الشامي سعر يتراوح بين 8 و16 جنيها للكيلو.



وسجل الأبيض الغزال ما بين 11 إلى 23 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر البلح السكوتي ما بين 15 و25 جنيهًا للكيلو.





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فيما سجل البلح المركابي سعر ما بين 6 و18 جنيهًا للكيلو، وسجل بلح البان ما بين 12 و24 جنيهًا للكيلو، وسجل بلح الجنديلة سجل ما بين 15 و25 جنيهًا للكيلو.



أما بلح وردة فسجل ما بين 11 و25 جنيهًا للكيلو، وبلح برتمودة فسجل 15 و25 جنيهًا للكيلو.



وسجل الأسواني هذا العام سعر ما بين 6 و16 جنيهًا للكيلو. فيما سجل البلح المركابي سعر ما بين 6 و18 جنيهًا للكيلو، وسجل بلح البان ما بين 12 و24 جنيهًا للكيلو، وسجل بلح الجنديلة سجل ما بين 15 و25 جنيهًا للكيلو.أما بلح وردة فسجل ما بين 11 و25 جنيهًا للكيلو، وبلح برتمودة فسجل 15 و25 جنيهًا للكيلو.وسجل الأسواني هذا العام سعر ما بين 6 و16 جنيهًا للكيلو.

شهدت أسعار البلح اليوم الخميس، حالة من الاستقرار في الأسواق قبل حلول شهر رمضان، وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار البلح في الأسواق.ورصدت "الدستور"، جميع الأسعار مع اقتراب شهر رمضان الكريم، حيث يهتم المواطنون بشراء البلح ضمن العادات والتقاليد، فالمصريين اعتادوا الإفطار على التمر.والبلح له عدة فوائد، حيث إنه عند تناوله عند بدء الإفطار يزود الجسم بنسبة كبيرة من المواد السكرية فتزول أعراض نقص السكر وينشط الجسم.