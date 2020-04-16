كندا: ارتفاع إصابات كورونا لـ28381

أعلنت وزارة الصحة الكندية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد ليصل إلى 28381 إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات أكثر من 1000 شخص.وذكرت الوزارة، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 28381 إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات 1010 أشخاص".وأشارت الوزارة إلى أن أغلب حالات الإصابة بالفيروس مسجلة في مقاطعتي كيبيك - 14860، وأونتاريو - 8447.وتجاوز عدد المصابين بفيروس "كوفيد 19" عبر العالم، مليوني شخص، والوفيات أكثر من 130 ألفا.