الكويت: 10 آلاف عامل مخالف استفادوا من مبادرة «غادر بأمان»

كشفت وزارة الداخلية الكويتية، عن أن نحو 10 آلاف عامل مخالف، استفادوا من مبادرة (غادر بأمان) حتى يوم أمس، دون دفع الغرامات المالية المستحقة عليهم، مع توفير تذاكر طيران مجانية.وقال مصدر أمني - في تصريح صحفي اليوم الخميس - إنه من بين هؤلاء المخالفين لقانون الإقامة، من غادر فعليا إلى موطنه، بينما لا يزال باقي المخالفين في مقار الإيواء، في انتظار تجهيز طائرات لسفرهم إلى موطنهم.ولفت المصدر إلى أنه سيتم استقبال جميع المخالفين من مختلف الجنسيات في مقار استقبال المخالفين بمنطقة الفروانية، فضلًا عن مقر جليب الشيوخ.وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، قد أصدر قرارا آخر مارس الماضي، بإطلاق مبادرة (غادر بأمان)، التي تسمح للمخالفين من جميع الجنسيات بمغادرة البلاد حتى نهاية الشهر الجاري، دون تحميلهم أية غرامات أو تذاكر السفر.