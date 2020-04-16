خدمة جديدة عبر فيسبوك لمواجهة كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء، أنها دشنت خدمة دردشة تفاعلية عبر تطبيق فيسبوك ماسنجر لمواجهة المعلومات الخاطئة بشأن فيروس كورونا.وقالت المنظمة في بيان لها إن هذه الخدمة سوف تقدم معلومات فورية ودقيقة بشأن الفيروس.ويشار إلى أن أكثر من 12 مليون مواطن يتلقون بالفعل حاليا معلومات حول فيروس كورونا وأخر المستجدات من منظمة الصحة العالمية عبر تطبيق واتس اب للدردشة على الهواتف المحمولة. وبجعل هذه الخدمة متوافرة على تطبيق تطبيق فيسبوك ماسنجر وقنوات الاتصال ذات الصلة، تتوقع المنظمة أن يستفيد نحو 2ر4 مليار أخرين بالمعلومات.وقالت منظمة الصحة العالمية إنه في المناطق الأكثر تضررا من فيروس كورونا، زاد استخدام الرسائل عبر منصات التواصل الاجتماعي بأكثر من 50%.