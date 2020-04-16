اليوم.. البرلمان الأوروبي يبحث التعاون في مواجهة كورونا

يعتزم البرلمان الأوروبي عقد اجتماع اليوم الخميس، في جلسة خاصة تهدف لبحث استجابة مشتركة من الدول تجاه جائحة فيروس كورونا.وسترأس أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وشارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، الاجتماع الذي ينطلق حوالى الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش).ويتوقع أن يصوت أعضاء البرلمان على مشروع قرار يتضمن دعوات لتوفير حماية أكبر لمواطني الاتحاد الأوروبي في وجه الأزمة الصحية، ومساعدة الاتحاد الأوروبي في دعم النظم الصحية للدول الأعضاء والنهوض باستراتيجية موحدة للتخلص تدريجيا من تدابير الطوارئ.وتشمل مسودة مشروع القرار أيضا انتقادات لسلوك المجر وبولندا، عضوتي الاتحاد الأوروبي، أثناء أزمة فيروس كورونا.ومن المقرر أن يشارك عدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي في الجلسة عبر الإنترنت وسيدلي الجميع بأصواتهم عبر البريد الإلكتروني.