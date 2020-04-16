كوريا الجنوبية تواصل الدراسة عن بعد بسبب كورونا

تعتزم كوريا الجنوبية استئناف الدراسة اليوم الخميس، لكن من المنازل عبر الإنترنت، حيث لا تزال هناك مخاوف بشأن انتشار عدوى الإصابة الجماعية بفيروس كورونا.وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء صباح اليوم الخميس، أنه بموجب خطة الحكومة المكونة من 3 خطوات، من المقرر أن يبدأ الصفان الأول والثاني في المدارس المتوسطة والثانوية، وكذلك الصفوف من الرابع إلى السادس في المدارس الابتدائية، العام الدراسي الجديد من خلال التعلم عن بعد.وكانت الحكومة أجلت في وقت سابق العام الدراسي الجديد الذي يبدأ عادة في شهر مارس، خمسة أسابيع حتى 6 أبريل. وتم تحديث الخطة مرة أخرى مع انتشار عدوى جماعية غير متوقعة في أجزاء مختلفة من البلاد.وفي محاولة لتحقيق التوازن بين توفير الدروس واحتواء الفيروس، قررت استئناف الفصول الدراسية عبر الإنترنت. وهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها جميع المدارس في أنحاء البلاد في التعلم عن بعد.وسجلت كوريا الجنوبية أربع حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 229 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب صباح اليوم الخميس.كما سجلت 22 إصابة بالفيروس خلال الفترة نفسها، ليبلغ إجمالي الإصابات 10613 حالة.ولفتت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية إلى أن ذلك هو اليوم الرابع على التوالي الذي لم تتخط فيه حصيلة الإصابات حاجز الثلاثين حالة.وأشارت يونهاب إلى أن كوريا الجنوبية واصلت كذلك لليوم الثامن على التوالي تسجيل ما دون 50 حالة على أساس يومي، في تراجع حاد عن ذروة تفشي الإصابات في 29 فبراير الماضي، عندما سجلت البلاد 909 إصابات.وأضافت يونهاب أن عدد المتماثلين للشفاء من الفيروس ارتفع في كوريا الجنوبية إلى 7757 شخصا.