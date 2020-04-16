الكويت: 300% زيادة في استخدام الإنترنت جراء أزمة كورونا

كشفت رئيس النادي العالمي للإعلام الإلكتروني بالكويت هند الناهض، عن أن البقاء في المنازل في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أدى إلى زيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت بأكثر من 300%.وأوضحت الناهض - في تصريح صحفي اليوم الخميس - أن موقع (يوتيوب) جاء في صدارة المواقع الأكثر اقبالا في الكويت، تلاه (واتس آب) ثم (انستجرام) ثم (الفيس بوك).. عازية زيادة الإقبال على الإنترنت، إلى أنه يعد الوسيلة الأكثر للتسلية في الوقت الراهن، كما أنه الوسيلة الوحيدة التي ترد على استفسارات العملاء في نفس اللحظة.وأكدت أن مصطلح (الاقتصاد الاجتماعي) أصبح ضروريا خلال الفترة الحالية؛ للخروج من الأزمة التي يشهدها العالم أجمع، من خلال اندماج الشركات الصغيرة فيما بينها، خاصة أن التسويق، تحول خلال هذه الأزمة العالمية إلى علاقات عامة، بعد قيام العديد من الشركات بالإعلان عن تقديم مساعدات للمتضررين من الأزمة الحالية، وهي الطريقة المتبعة حاليا؛ حيث أن مصطلح العمل من أجل الربح، تغير لمصطلح العمل من أجل المجتمع، بهدف تثبيت ولاء العملاء لتلك الشركات.ولفتت الناهض إلى أن الفترة الحالية تشهد تصفية فعلية لعدد من الشركات، خاصة مع انخفاض الطلب بشكل كبير من قبل الجمهور، مشيرة إلى أن نحو 40% من المشروعات قد تشهد تصفية بحلول نهاية الشهر المقبل، في حين أن استمرارية الوضع على ما هو عليه، قد ترفع النسبة لتصل إلى 60%، باستثناء مشروعات الأغذية الاستهلاكية، والمنتجات ذات الأولوية القصوى في الأزمة الحالية، كالمستلزمات الطبية، التي تعد المستفيد الأكبر في هذه المرحلة.وفيما يتعلق بمستقبل التجارة الإلكترونية خلال العام الجاري، قالت الناهض إنها تتوقع عدم تأثر التجارة الإلكترونية في الفترة المقبلة، مع عدم وضوح الرؤية فيما يخص انتهاء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرة إلى أن قطاع التموين والأغذية، سيشهد نموا غير مسبوق، في ظل توقعات استمرار الأزمة، في حين سيكون قطاع السياحة والسفر، أكثر القطاعات عرضة للخسائر.