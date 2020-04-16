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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:03 ص
اليوجا
اليوجا
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وجد باحثون أن جلسات "اليوجا" لمدة ساعة، مع تكرارها ثلاث مرات في الأسبوع، تخفض مستويات هرمون الذكورة "التستوستيرون" بنسبة 29% على مدى ثلاثة أشهر لدى النساء المصابات بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS).

وتعد "متلازمة تكيس المبايض" اضطرابا هرمونيا شائعا يؤثر على الصحة الإنجابية والتمثيل الغذائي والنفسي، وتشير التقديرات إلى أن متلازمة تكيس المبايض تؤثر على ما بين 5% و15% من النساء في سن الإنجاب، وهي السبب الأكثر شيوعا لعقم الإباضة، وقد تعاني النساء المصابات بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) من دورات الطمث غير المنتظمة، وظهور الشعر في أماكن غير مرغوب فيها كالوجه، وحب الشباب، وفقدان الشعر على غرار الذكور، وزيادة حالات الإجهاض.

ووفقا للدراسة التي نشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لتقويم العظام، ساعدت جلسات "اليوجا" أيضا في تقليل مستويات الأندروجين الأخرى، وتحسنت مستويات الاكتئاب والقلق بنسبة 55% و21% على التوالي.

وقالت الدكتورة "ديانا سبيلمان" الأستاذ في كلية "ليك إيري" للطب التقويمي في الولايات المتحدة "يبدو أن اليقظة خيار واعد لعلاج متلازمة تكيس المبايض بطريقة يمكنها تحسين العديد من جوانب الاضطراب، ويعد تقليل مستويات الأندروجين، بما في ذلك هرمون التستوستيرون، أمرا أساسيا للتحكم في هذه الأعراض، كما يمكن أن يساعد فقدان الوزن في التحكم في هذه الأعراض".

وبالنسبة للنتائج المتوصل إليها، قام الباحثون بتجنيد نساء مصابات بمتلازمة تكيس المبايض تتراوح أعمارهن بين 22 و43 عاما، وتم وضعهن بشكل عشوائي في مجموعة، وكانت جلسات "اليوجا" مدتها ساعة واحدة وعقدت ثلاث مرات في الأسبوع على مدى ثلاثة أشهر، وحدثت تحسينات في مستويات الأندروجين، وكذلك انخفض الاكتئاب والقلق، في غياب فقدان الوزن، كما أبلغت المشاركات عن عدد أقل من حالات حب الشباب، وتحسين انتظام الدورة الشهرية.

وقال الباحثون "يجب على النساء المصابات بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) التفكير في تبني ممارسة "اليوجا" للمساعدة في تخفيف الأعراض وتحسين مستويات الأندروجين".

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