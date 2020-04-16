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الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعزية السيسي لأسرة الشهيد «الحوفي» تتصدر اهتمامات الصحف

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:58 ص
عبدالفتاح السيسي
عبدالفتاح السيسي
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أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الخميس، إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ببسالة رجال الشرطة وتصديهم للخلية الإرهابية بمنطقة الأميرية وتعزيته لأسرة الشهيد المقدم محمد الحوفي، كما تناولت عددا من أخبار الشأن المحلي التي تهم المواطن، وعلى رأسها رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لاجتماع مجلس المحافظين وتكليفه بالإغلاق الكامل للحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، لمنع التجمعات كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان "السيسي يعزي أسرة الحوفي ويحيي رجال الشرطة على بطولاتهم، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أنه تابع العمل البطولي الذي قام به رجال وزارة الداخلية أمس الأول بمنطقة الأميرية، وتصديهم ببسالة للخلية الإرهابية التي كانت تختبىء وسط السكان.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس أكد، في تدوينة له أمس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن ما قام به رجال الشرطة يؤكد بسالتهم وقدرة الدولة المصرية على مواجهة الإرهاب وحفظ أمن وسلامة المواطنين رغم كل التحديات.

كما أعرب الرئيس عن خالص التعازي لأسرة شهيد الواجب المقدم البطل محمد الحوفي، الذي استشهد خلال العملية الأمنية التي استهدفت الوكر الإرهابي، وجاء في نص تدوينة الرئيس "تابعت بكل فخر وإعزاز ما قام به رجال وزارة الداخلية من عمل بطولي يؤكد بسالة رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب وقدرة الدولة المصرية على حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين رغم كل التحديات".

وأتقدم بخالص التعازي لأسرة شهيد الواجب المقدم البطل محمد الحوفي، كما أتمنى الشفاء لمصابي الشرطة البواسل، حفظ الله مصر والمصريين.
كما ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مصر ودعت في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة أمس الشهيد البطل المقدم محمد فوزي الحوفي بمسقط رأسه في مدينة دمنهور بالبحيرة الذي استشهد أمس الأول خلال دهم وكر للعناصر الإرهابية داخل شقة بمنطقة الأميرية، حيث أسفرت المواجهة الأمنية بين الشهيد البطل ورفاقه والعناصر الإرهابية، عن مصرع 7 إرهابيين.

وأضافت الصحيفة أنه في الجنازة التي تقدمها أمس والد الشهيد والمئات من قيادات وزارة الداخلية وزملاؤه ورجال القوات المسلحة تزين جثمان البطل بعلم مصر على سيارة الحماية المدنية بينما سار أمامها عدد من زملائه يحملون أكاليل الزهور وردد أقاربه والآلاف من أهالي قريته عبارات تندد بالإرهاب الغاشم وطالبوا بالقصاص لابن بلدتهم البار.

وفي متابعتها للشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة "الأهرام"، تحت عنوان "مدبولي للمحافظين: متابعة العمل والإنتاج وتطبيق الإجراءات الوقائية"، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن جولاته في المحافظات لن تتوقف وستشمل زياراته مواقع الإنتاج والمصانع بمحافظات متعددة، لتوجيه رسالة إيجابية بمتابعة العمل والإنتاج وتطبيق الإجراءات الوقائية المختلفة.

وأضافت الصحيفة أن رئيس مجلس الوزراء وجه، خلال رئاسته اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس أمس بالتهنئة إلى المصريين الأقباط بمناسبة احتفالهم بعيد القيام يتبعه يوم شم النسيم، مشددا على ضرورة استمرار التطبيق الحاسم لجميع الإجراءات الاحترازية المتبعة، لمنع أي تجمعات.

وكلف مدبولي المحافظين بالإغلاق الكامل ودون تهاون لأي حدائق عامة أو متنزهات أو شواطىء أو أماكن قد تشهد تجمعات وردع أي محاولة لمخالفة القرارات المتخذة بأقصى درجات القوة بالتعاون مع مديريات الأمن، وقال لهم أنتم مسئولون مسئولية كاملة عن تطبيق هذا الموضوع فيما يخص إجراءات مواجهة فيروس "كورونا".

وتحت عنوان "الاثنين إجازة شم النسيم للقطاع الخاص ويومان عطلة للبنوك"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن محمد سعفان وزير القوى العاملة أعلن أن يوم شم النسيم الموافق الاثنين 20 أبريل الحالي يعد إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، موضحا أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة أجرا ويوما إضافيا.

في الوقت نفسه، أعلن البنك المركزي أنه بمناسبة عيد القيام المجيد وشم النسيم تقرر تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر الأحد والاثنين المقبلين على أن يستأنف العمل يوم الثلاثاء 21 أبريل.

وفي تناولها للشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "بنك ناصر الاجتماعي يفعل خدمة فوري لصرف المعاشات والمرتبات"، أنه تقرر تفعيل خدمة صرف المرتبات والمعاشات المحولة إلى بنك ناصر الاجتماعي خلال 2000 منفذ من منافذ شركة فوري تيسيرا على المواطنين بما يسهم في تخفيف التزاحم داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين.

وأوضح الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك انه حرصا من البنك على إتاحة أكثر من قناة من قنوات صرف المعاشات والمرتبات، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي يقدمها البنك لعملائه لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحرص على عدم التكدس والازدحام داخل البنك لذلك تم التعاون مع شركة فوري الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية.. مشيرا إلى أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 520 ألف عميل معاشات ومرتبات.

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