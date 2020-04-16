فريق طبى صينى يغادر إلى بوركينا فاسو للمساعدة فى مكافحة كورونا

غادر فريق من الخبراء الطبيين الصينيين، اليوم الخميس، متوجهًا إلى بوركينا فاسو في أفريقيا للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد.وبدعوة من حكومة بوركينا فاسو، غادر الفريق المكون من 12 عضوًا، معظمهم من مستشفى الشعب ببلدية تيانجين، من بلدية تيانجين بشمالي الصين، ويضم الفريق أيضًا خبراء طببين من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فى المدينة.وذكرت لجنة الصحة بالبلدية، أن الخبراء متخصصون في مجالات الجهاز التنفسي والعناية المركزة والطب الباطني ومكافحة العدوى فى المستشفيات والطب الصيني التقليدي والتصوير والاختبار المعملي وعلم الأوبئة والتطهير والتمريض.