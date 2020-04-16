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الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسليم إمدادات طبية صينية إلى البوسنة والهرسك

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:38 ص
تسليم إمدادات طبية
تسليم إمدادات طبية صينية إلى البوسنة والهرسك
وكالات
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ذكرت وسائل إعلام محلية، أن طائرتين من الصين تحملان معدات وإمدادات طبية ضرورية لمكافحة جائحة «كوفيد-19» هبطتا، اليوم الخميس، في مطارين في البوسنة والهرسك.

وهبطت طائرة في مطار بانيا لوكا الدولي على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال غربي سراييفو، عاصمة البوسنة والهرسك. وقالت تقارير إعلامية إن الطائرة كانت تحمل نحو 55 طنًا من المعدات الطبية اشترتها حكومة جمهورية صربسكا، إحدى كياني البوسنة والهرسك.

وقدم رادوفان فيسكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية صربسكا، شكره للحكومة الصينية والسفارة الصينية في البوسنة والهرسك للمساعدة في تقديم المعدات اللازمة، وقال إن العاملين الطبيين جاهزون الآن لمكافحة الفيروس خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وبحسب التقارير، فإن الطائرة الثانية هبطت في مطار سراييفو الدولي، محملة بأقنعة طبية وقفازات وخوذات تبرعت بها سلطات بلدية شانغهاي الصينية.

وقال عمدة سراييفو عبد الله سكاكا، مؤخرًا، إن سلطات شانجهاي عرضت أيضًا إرسال خبراء طبيين لمساعدة البوسنة والهرسك على مواجهة الوباء.

وأبلغت البوسنة والهرسك عن أول حالة إصابة بـ«كوفيد-19» قبل 40 يومًا، وسجلت البلاد حتى الآن 1115 حالة مؤكدة، مع 42 حالة وفاة، فيما تعافت 259 حالة.

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