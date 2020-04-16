الصين تكرم مواطنين على مساعدتهم فى حماية الأمن القومى

كرمت سلطات الأمن القومي الصيني 76 شخصًا لتقديمهم معلومات أو تقارير ساعدت في منع ووقف ومكافحة الأعمال التي تعرض الأمن القومي للخطر.وقالت مصادر في بيان، اليوم الخميس، الذي يصادف اليوم الوطني الخامس لتعليم الأمن في الصين، إن الحاصلين على الجوائز كانوا من طائفة واسعة من المجتمع مثل المسؤولين الحكوميين وموظفي الشركات والعلماء والعسكريين وطلاب الجامعات والصيادين، وحصلوا على الثناء والجوائز على مساهماتهم الرئيسية أو الهامة في هذا الصدد.ووفقًا للبيان، تضمنت هذه المساهمات إعطاء معلومات عن أشخاص قاموا في الصين بالتجسس السري على الدولة، وجمع معلومات معينة بشكل غير قانوني في الصين وغيرها من المخاطر السرية للدولة، كما تمت مكافأة أشخاص أيضًا للكشف عن معدات اعتراضية مشكوك فيها في المياه الإقليمية للصين.وقال البيان إن سلطات الأمن القومي ستواصل العمل مع الجمهور لردع الانتهاكات ضد الأمن القومي.