وزير الأوقاف: تخصيص ٥٠ مليون جنيه مساعدة لوزارة الصحة

الفتاح السيسي.

وقال "جمعة"، إنه إيمانا من وزارة الأوقاف بأن واجب الوقت هو مساعدة المحتاج ومداواة المريض، وأن هذين الجانبين برؤية شرعية ووطنية يتقدمان في الظروف الراهنة سائر مصارف الزكاة والصدقات، فإن وزارة الأوقاف قد رأت أن تُتبع التأصيل الشرعي بالتطبيق العملي.وأضاف: "بعد أن قامت الوزارة بتحويل خمسين مليون جنيه من مواردها الذاتية من باب البر لصالح مساعدة العمالة غير المنتظمة، وبخاصة من أضيروا في فرص عملهم جراء ظروف انتشار فيروس كورونا، قرر وزير الأوقاف تخصيص مبلغ خمسين مليون جنيه أخرى من الموارد الذاتية للوزارة من باب البر أيضا لحساب وزارة الصحة".وأوضح أن ذلك للمساهمة في توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات في إطار جهود الدولة المصرية العظيمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وحرصها على احتواء آثاره من خلال سائر الإجراءات الاحترازية والوقائية والعلاجية التي تقدمها مؤسسات الدولة المعنية، وفي مقدمتها بالطبع وزارة الصحة المصرية.وأكد أن الوقف في خدمة المجتمع، من خلال هذا الإسهام سواء في مساعدة العمالة غير المنتظمة أو في توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات، "داعين الله عز وجل أن يرتد ثواب هذا العمل العظيم رحمة ونورا على أرواح من أيقنوا أن ما عند الله خير وأبقى، وأقفوا أموالهم أو جزءا منها على سبل الخير وخدمة المجتمع".