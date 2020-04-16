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الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النقد يطرح خطوط سيولة قصيرة الأجل للاستجابة لجائحة كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:29 ص
المجلس التنفيذي لصندوق
المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي
وكالات
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وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على آلية توفير خطوط سيولة قصيرة الأجل للاستجابة لجائحة فيروس كورونا.

وجاء في بيان لكريستينا جورجيفا، المديرة التنفيذية للصندوق أن تلك الخطوط هي للدول الأعضاء ذات السياسات والأساسات القوية التي تحتاج إلى دعم قصير الأجل لميزان المدفوعات، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وسيتم توفير ما يصل إلى 145% من حصة الدولة.

وحسب بلومبرج، يعمل صندوق النقد الدولي على الإسراع من وتيرة الدعم لطلبات قياسية من جانب الدول النامية.

أعلن صندوق النقد الدولي، امس الاربعاء أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تتجه نحو أسوأ أداء اقتصادي لها منذ 50 عاما على الأقل، بسبب أزمة فيروس كورونا، حيث من المتوقع أن يسجل اقتصاد المنطقة انكماشا بنسبة 1.6% هذا العام.

وقال مدير إدارة شؤون أفريقيا في صندوق النقد الدولي، أبيبي آيمرو سيلاسي، للصحفيين: " الاحتمال بأن ينكمش النمو أكثر من ذلك كبير للغاية، ولن يسلم اي بلد... هذه الأزمة غير مسبوقة وتدعو بالمثل الى دعم جريء وحاسم من المجتمع الدولي".

وتحدث سيلاسي عن "مزيج من الصدمات السامة"، بما في ذلك الأثر الاقتصادي للقيود التي تم فرضها للحد من انتشار الفيروس، بل والتراجع في تدفقات التحويلات والسياحة والاستثمار والطلب على سلع وخدمات المنطقة.

من المقرر أن يقدم صندوق النقد الدولي نحو 11.5 مليار دولار من التمويل الجديد وتخفيف الديون عن كاهل 32 دولة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء التي طلبت المساعدة بالفعل، مع الترحيب بتفكير مجموعة العشرين والدائنين من القطاع الخاص في هذا التخفيف.

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