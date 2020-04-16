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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك تسجل 448 إصابة جديدة و43 وفاة بكورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 03:03 ص
صابة جديدة بفيروس
صابة جديدة بفيروس كورونا
وكالات
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أعلن مسؤولون بوزارة الصحة المكسيكية، اليوم الخميس، تسجيل 448 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و43 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5847 والوفيات إلى 449.

كان نائب وزير الصحة هوجو لوبيز جاتيل قد قال الأسبوع الماضي إن عدد الإصابات في بلاده ربما يصل إلى 26500.

وذكر أن كثيرا من المصابين لم تظهر عليهم الأعراض على الأرجح أو لم يتم تشخيص حالاتهم.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، امس الأربعاء، رصد 385 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 5399 حالة، و406 وفيات، ذكرت ذلك قنوات روسية في نبأ عاجل.

وكانت الولايات المتحدة قد سجلت، مساء أمس الثلاثاء، وفاة أكثر من 2200 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجلها بلد في العالم، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

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