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الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في رواندا

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:25 ص
إصابات جديدة
إصابات جديدة
وكالات
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سجلت رواندا، سبع حالات إصابة جديدة بجائحة "كورونا " ليصل العدد الإجمالي إلى 134 حالة مؤكدة في البلاد.

وكانت رواندا قد اتخذت عدة إجراءات لتطويق انتشار الفيروس، حيث أعلن الرئيس الرواندي بول كاجامي ضرورة استمرار اجراءات الحظر حتى استقرار الوضع.

أعلنت رواندا فرض حجر على سكّانها وإغلاق الحدود، في محاولة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجدّ، وذلك في إطار تدابير تُعتبر من بين الأشدّ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وذكرت السلطات - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية في 22 مارس الماضي - "أنّه سيتمّ حظر كلّ التحرّكات غير الضرورية والزيارات خارج المنزل، باستثناء الخروج من أجل التزوّد بالإمدادات أو الحصول على علاج أو الذهاب إلى المصارف"، مضيفا أنه تم إغلاق حدود البلاد بالكامل، غير أنّها أبقتها مفتوحة لحركة البضائع والمواطنين الروانديين العائدين من الخارج.

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