المؤشر نيكي يهبط 1.22% في بداية التعاملات ببورصة طوكيو

هبط المؤشر "نيكي" القياسي، في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.وتراجع نيكي 1.22 % إلى 19311.30 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.20 % إلى 1416.83 نقطة.وتراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية الإثنين الماضي، في ختام أولى جلسات الأسبوع، وسط تداولات اتسمت بالهدوء، تزامنا مع إغلاق بعض الأسواق أبوابها بمناسبة عطلة "عيد الفصح".وفي هذا السياق، تراجع مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 2.3% ليصل إلى 19058 نقطة، كما انخفض مؤشر شنجهاي الصيني بنحو 0.5%، مسجلا 2782 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة كوريا الجنوبية "كوسبي" بنسبة 1.4% ليصل إلى 1888 نقطة، بينما أغلقت بورصتا هونج كونج وسيدني أبوابهما بمناسبة "عيد الفصح".وتوقع المحلل المتخصص في الشئون الآسيوية بمجموعة "إي إن جي" الاقتصادية روبرت كارنيل، بداية هادئة لتعاملات الأسبوع الجاري، نظرا لاستمرار عطلة "عيد الفصح".يأتي هذا فيما تستعد الصين لإعادة فتح بعض النشاط التجاري بمناطق منها: مدينة "ووهان" ومقاطعة "هوبي" بعد إغلاق دام قرابة ثلاثة أشهر لتفشي فيروس "كورونا" منذ شهر ديسمبر الماضي، فيما تواصل اليابان تشديد الإجراءات الوقائية المتخذة لمكافحة انتشار الفيروس، وتواجه انتقادات بشأن عدم اتخاذها إجراءات عزل كافية لمنع انتشار الفيروس.وفي السياق ذاته، يترقب المستثمرون صدور بيانات في وقت لاحق من الأسبوع الجاري حول أرباح الشركات خلال الربع الأول من العام الجاري لإلقاء الضوء عن حجم الضرر الذي تسببت به جائحة فيروس "كورونا " على الشركات منذ بدء ظهورها أواخر ديسمبر الماضي حتى الآن.