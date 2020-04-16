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الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تنديد غربى فى مجلس الأمن بعدم مساءلة سوريا بشأن هجوم بأسلحة كيميائية

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:57 ص
مجلس الأمن
مجلس الأمن
وكالات
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ندّدت بريطانيا وألمانيا وإستونيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الخميس بعدم مساءلة سوريا في الاتّهامات الموجهة اليها بشنّ هجوم بالأسلحة الكيميائية عام 2017.

وجاء التنديد في مداخلات لممثلي الدول الثلاث خلال جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي عبر الفيديو، على غرار سائر الاجتماعات التي يعقدها راهنا.

وعلى الرغم من أنّ مداولات الجلسة المغلقة محكومة بقواعد السرية، إلا أن الدول الثلاث نشرت مداخلات ممثليها.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصدرت في 8 أبريل تقريرا حمّلت فيه الجيش السوري مسؤولية هجمات بالأسلحة الكيميائية على قرية اللطامنة في شمال سوريا عام 2017.

وأثارت بريطانيا وألمانيا وإستونيا هذا التقرير خلال اجتماع مجلس الأمن الذي عقد عبر الفيديو بسبب وباء كوفيد-واختارت الدول الثلاث لاحقا الكشف عن مضمون الكلمات التي القاها ممثلوها وجعلها علنية.

وقال القائم بالاعمال البريطاني في الامم المتحدة جوناثان آلين "تبقى حقيقة أن السلطات السورية لم تجب عن الأسئلة التي أثيرت حول برنامجها للأسلحة الكيميائية منذ الكشف عنه"، مضيفًا "باستخدامها هذه الأسلحة الرهيبة، واحتفاظها بقدرات لأسلحة كيميائية بما يتعارض مع إعلانها الأولي وأيضًا مع مزاعمها بتدمير برنامجها للأسلحة الكيميائية بشكل كامل عام 2014، ومن خلال عدم امتثالها بشكل كامل لقرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإن سوريا لا تزال تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية وقرارات مجلس الأمن المنصوص عليها في القرار رقم 2118".

وشدّد السفير الإستوني سفين يورجينسون على أن، استخدام الأسلحة الكيميائية "لا يمكن التسامح معه"، مؤكدا "المرتكبون يجب مساءلتهم"، مضيفًا "دون مساءلة فإن الفظائع ستستمر إنه لأمر مؤسف غياب التعاون بالكامل من قبل السوريين".

بدوره قال نائب السفير الالماني يورجن شولتز إنّ "المساءلة ضرورية والإفلات من العقاب لهذه الجرائم الشنيعة ليس خيارًا".

وما لبثت روسيا، التي يفتخر دبلوماسيوها بكونهم حماة القواعد الإجرائية في المجلس ومن بينها السرية، أن نشرت عصر الأربعاء بدورها مداخلة سفيرها فاسيلي نيبينزا في الجلسة.

وقال نيبينزا "الأسلحة الكيميائية السورية برنامج تم إغلاقه، ومخزونها من الاسلحة الكيميائية أزيل والقدرات الانتاجية دمرت".

وبحسب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أسقطت طائرتان سوريتان قنبلتين تحتويان على غاز السارين على قرية اللطامنة في 24 مارس و30 مارس عام 2017، كما أسقطت مروحية عسكرية سورية أسطوانة تحتوي على غاز الكلور في القرية في 25 مارس من نفس العام، ما أدّى إلى إصابة 106 اشخاص.

لكن الحكومة السورية نفت بشدة هذا التقرير، مؤكّدة أنّه يتضمن "استنتاجات مزيفة ومختلقة".

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