السنغال تعلن 15 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الخميس، تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأكدت الوزارة، في بيان بثته الإذاعة السنغالية، أنه خلال إجراء 227 فحصا، تم اكتشاف 15 إصابة جديدة بالفيروس في مختلف أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن عدد المصابين بالفيروس في السنغال بلغ ما مجموعه 314 حالة منذ 2 مارس الماضي، تاريخ تسجيل أول إصابة في البلاد.وأعلن وزير الصحة السنغالي عبد الله ضيوف صار، الأحد الماضي، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد، مشيرا إلى أن عدد الإصابات في السنغال بلغ 280 حالة، مؤكدا شفاء 19 شخصا، ليصل عدد حالات الشفاء التام إلى 171 مصابا.وقال الوزير، خلال حديث صحفي بثته الإذاعة السنغالية، إن 106 أشخاص يواصلون علاجهم، وأن حالات الوفاة بلغت حالتين فقط.