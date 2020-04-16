شفاء أول مصاب بفيروس كورونا فى موريتانيا

أعلنت السلطات الصحية في موريتانيا تماثل أول مصاب بفيروس كورونا على أراضيها للشفاء.ويتعلق الأمر بعامل أسترالي لدى شركة خاصة كان قد أبلغ السلطات الموريتانية بإصابته بالفيروس.إلى ذلك أعلن وزير الصحة الموريتاني تماثل حالتين من المصابين بكرونا للشفاء، مؤكدًا أن وزارته ستعيد إجراء الفحوصات على المصابين للتأكد من خلوهم من الفيروس.يذكر أن موريتانيا أعلنت تسجيل سبعة إصابات بالفيروس إلى حد الساعة على أراضيها.أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، الخميس الماضي، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لموريتانية عادت من باريس على رحلة للخطوط الفرنسية يوم السادس عشر مارس الماضي.وقال الدكتور سيدي ولد الزحاف مدير الصحة العمومية، في تصريح للإذاعة الموريتانية، إن المصابة في حالة جيدة ولا تظهر عليها أية أعراض وقد تمت إحالتها إلى مقر الحجر الصحي لعزلها ومراقبة حالتها الصحية، مضيفا أنه تم الكشف عليها ضمن استراتيجية الحكومة المتعلقة بإجراء فحوص لجميع المشمولين بالحجر الصحي قبل خروجهم بغية التأكد من خلوهم من فيروس كورونا، مؤكدا أن عدد الحالات المسجلة في موريتانيا وصل حتى الآن سبع حالات منهما حالتا شفاء وحالة وفاة واحدة فيما يتواجد الأشخاص الأربعة الباقين تحت الحجر الصحي.