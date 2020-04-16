مايكروسوفت الأزهر يعلن عودة «ExKnow Forum» بطريقة البث المباشر

أعلن فريق MSP، أو مايكروسوفت الأزهر MSP "Microsoft Student Partner عن عودة فاعليته"ExKnowForum" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بطريقة البث المباشر في مجالات: «إدارة الأعمال، والخدمات المصرفية والإدارة، وبرمجة الـsoftware، والـCloud computing».وأوضح الفريق أن الهدف الرئيسي من الفعالية هو اكتساب الخبرات وتعظيم الاستفادة والمعرفة لدى المتابع من شخصيات مختفلة بما يتيح العديد من الفرص لتبادل الآراء والخبرات واكتساب المهارات المختلفة، لضمان إفادة أكبر عدد ممكن.والجدير بالذكر أن هذا الفريق هو نشاط طلابي في جامعة الأزهر، تابع لشركة مايكروسوفت تأسس فرعه بجامعة الأزهر منذ ١٠ سنوات، ويهدف لمحو الأمية التكنولوجية لطلاب جامعة الأزهر وتدريبهم على استخدام التطبيقات التكنولوجية المختلفة، وقد وصل عدد المشاهدات لهذه الفاعلية لأكثر من 10 آلاف متابع للمجالات سالفة الذكر.