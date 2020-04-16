رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى بوركينا فاسو

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:46 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
اعلنت السلطات الصحية في بوركينا فاسو، تسجيل 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بهذا الفيروس إلى 542 إصابة مؤكدة.

وأعلنت المصادر تسجيل حالتي وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات إلى 32 حالة، مشيرة إلى تماثل 226 مصابا إلى الشفاء.

وسُجّلت ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في بوركينا فاسو، ما يرفع عدد المصابين إلى 15 مصابًا، في 16 مارس الماضي، بعد خمسة أيام من الإعلان عن أول إصابتين في هذا البلد الذي يقع غرب أفريقيا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال وزير الصحة، في بيان: «تلقّت وزارة الصحة، نتائج جديدة من الفحوص المخبريّة للحالات المشتبه بها، وكانت النتيجة على النحو الآتي: 8 حالات مشتبه بها من فيروس كورونا جاءت نتائجها إيجابيّة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 15 إصابة مؤكّدة».

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: نختبر 3 أدوية لعلاج كورونا

البراءة القاتلة.. لماذا استغل الإرهابيون الأطفال في حادث الأميرية؟

وفاة الفنان أحمد دياب زوج ابنة رشدي أباظة

شاهد صور جثث وسلاح «خلية الأميرية الإرهابية»

الصور

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

image description

خشوع على عتبات المسجد.. قصة رجل لم يمنعه كورونا من النفحات (فيديو)

image description

أطفال يتحدون كورونا بزينة رمضان

الأكثر قراءة

دفن جثمان الراحل أحمد دياب عقب صلاة الفجر دون إقامة مراسم

وفاة الفنان أحمد دياب زوج ابنة رشدي أباظة

الحكومة تطلق رابط موقع أهالينا لدعم العمالة غير المنتظمة

شاهد صور جثث وسلاح «خلية الأميرية الإرهابية»

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

أمل دنقل كان مرشحًا لبطولة هذا الفيلم.. ولم يقدم الدور لسبب غريب

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

عقدة طه حسين.. هكذا علق على إصابته بالعمى لأول مرة: «هل يمكن أن أقود سفينة؟»

نجم الساعة

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

الصحة

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

الموجات فوق الصوتية تكافح الزهايمر

على غرار الإيدز.. كورونا يهاجم جهاز المناعة

منوعات

الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.. تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر إبريل 2020 أونلاين بالخطوات

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر ابريل 2020 برقم التليفون

«شخبطة على الحيط».. محمد بحيري يرسم أحلامه على جدران غرفته

مقالات الرأي
جلال حمام
المحروسة فى زمن الـ«كورونا»
حسين عثمان
موازنة «كورونا» وسلوك المستهلك
صفوت البياضي
حروب وأوبئة عالمية
أحمد بهاء الدين شعبان
كيف وصلنا إلى هذا المنحدر؟
المزيد

الثقافة

«زيرو وان» تناقش كتابي تدريبفوبيا وجوارديولا الجمعة

محمود التهامي يشارك في حملة «أكبر من كورونا»

محمد السيد يكتب ديوان شعر عن كورونا فى فترة العزل

«الناشرين المصريين» يعلن مواعيد أرقام الإيداع بدار الكتب