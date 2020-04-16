تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى بوركينا فاسو

اعلنت السلطات الصحية في بوركينا فاسو، تسجيل 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بهذا الفيروس إلى 542 إصابة مؤكدة.وأعلنت المصادر تسجيل حالتي وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات إلى 32 حالة، مشيرة إلى تماثل 226 مصابا إلى الشفاء.وسُجّلت ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في بوركينا فاسو، ما يرفع عدد المصابين إلى 15 مصابًا، في 16 مارس الماضي، بعد خمسة أيام من الإعلان عن أول إصابتين في هذا البلد الذي يقع غرب أفريقيا.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال وزير الصحة، في بيان: «تلقّت وزارة الصحة، نتائج جديدة من الفحوص المخبريّة للحالات المشتبه بها، وكانت النتيجة على النحو الآتي: 8 حالات مشتبه بها من فيروس كورونا جاءت نتائجها إيجابيّة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 15 إصابة مؤكّدة».يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.