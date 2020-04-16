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الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يهدد بتعليق عمل الكونجرس لإقرار التعيينات التي يريدها

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:15 ص
جريدة الدستور
وكالات
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هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، بتعليق عمل الكونجرس إذ لم يقرّ مجلس الشيوخ التعيينات التي أرسلها إليه ولم يصوّت عليها أعضاؤه بعد، مؤكّدًا أنّ الدستور يسمح له بتعليق عمل السلطة التشريعية وإقرار هذه التعيينات بنفسه، وهو أمر لم يسبق لرئيس في تاريخ الولايات المتحدة أن فعله.

وقال «ترامب»، خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات فيروس كورونا المستجدّ في البلاد: «سأمارس صلاحياتي الدستورية في تعليق عمليق الكونجرس بمجلسيه».

وأرجأ مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون لغاية الرابع من مايو كل جلساته العامة بسبب جائحة «كوفيد-19»، لكنّه يجتمع بانتظام في جلسة «إجرائية» لا يشارك فيها سوى عدد قليل من أعضائه، وعلى الرّغم من أنّ هذه الجلسات تتيح تسيير عمل المجلس إلا أنّ أيّ نصّ يصدر عنها لا بدّ وأنّ يتم إقراره بالإجماع، وهو أمر يتطلّب موافقة الأقلية الديموقراطية عليه.

وأضاف ترامب: «الدستور ينصّ على آلية تتيح للرئيس إقرار تعيينات في مثل هذه الظروف، ويجب على مجلس الشيوخ القيام بواجبه والتصويت على المرشحين وإلا عليه أن يعلّق رسميًا كل جلساته، بما فيها الجلسات الإجرائية لكي أتمكن من القيام بهذه التعيينات».

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