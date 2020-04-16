أهالى قرية بالدقهلية يستقبلون متعافى من كورونا بـ«الزغاريد» (صور)

استقبل أهالي قرية كفر الصلاحات التابعة لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية أحد المتعافين من فيروس كورونا المستجد بزفة سيارات وتوزيع الشيكولاتة وإطلاق الزغاريد، بعد قضائه فترة الحجر الصحي بمستشفى العزل بتمي الأمديد وتحولت نتيجة تحليله إلى سلبية.وتجول الشاب أحمد فكري شاهين في قريته، موجهًا التحية للأهالي الذين خرجوا لتحيته وتقديم التهنئة له على سلامته.وأطلقت عدد من نساء القرية الزغاريد، فيما ألقى عليه الأخرون الشيكولاتة ووجهوا له التحية فرحًا بسلامته.