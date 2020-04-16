الأزهر: الإسلام دين رحمة وتسامح وسلام

أكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، أن الإسلام دين رحمة وتسامح وسلام، ودائمًا ما يدعو إلى نبذ العنف والتطرف، مشيرًا إلى أن الإرهاب لا دين له ولا وطن.وقال "المحرصاوي" - في بيان مساء أمس الأربعاء - إن الإسلام يدعو إلى إفشاء السلام، وعدم ترويع الآمنين، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَظَرَ إِلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ نَظْرَةً يُخِيفُهُ بِهَا أَخَافَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، وقال صلى الله عليه وسلم: "أَولا أَدُلُّكُمْ عَلَى شيء إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ".وأضاف "المحرصاوي"، أن الإسلام حذر كذلك من حمل السلاح، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنّا"، مؤكدًا أن الإسلام عظّم من ذنب إشهار السلاح في وجه الغير، لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أشارَ إلَى أخيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإنَّ المَلائِكةَ تَلْعنُهُ حتَّى يَنْزِعَ، وإنْ كَان أخَاهُ لأبِيهِ وأُمِّهِ".