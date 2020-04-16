مالى: تسجيل 4 إصابات جديدة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية مالي، اليوم الخميس، تسجيل 4 حالات جديدة من فيروس كورونا المستجد.وأفاد بيان لوزارة الصحة المالية بثته وكالة الأنباء المالية الرسمية اليوم العدد الإجمالي للمصابين وصل إلى ١٤٨ مصابا توفي ١٣ منهم وشفي ٣٤ شخصا وتوفي ١٣.وقررت الحكومة المالية الأسبوع الماضي تمديد إغلاق المدارس والجامعات الى التاسع من شهر مايو المقبل.وكان الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا قد أعلن في مارس الماضي حالة الطوارئ الصحية في البلاد، كما أعلن حظر التجول في الـ٢٦ من نفس الشهر.