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الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تعلن حق أفراد عائلة مريض كورونا فى التواجد بجواره قبل الوفاة

الخميس 16/أبريل/2020 - 03:14 ص
جريدة الدستور
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أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك تغيير الإجراءات الخاصة بالنسبة لوجود أفراد عائلة المريض بفيروس كورونا بالقرب منه عند اقتراب وفاته حتى يكون لديهم الفرصة في الوداع.

وقال الوزير، في مؤتمر صحفي منذ قليل في مقر رئاسة الوزراء، إن إرادة التواجد مع شخص تحبه في لحظاته الأخيرة قبيل الوفاة أحد الغرائز الإنسانية.

وكشف هانكوك، حسب صحيفة «إيفننج ستاندارد»، أنه بكى بشدة بسبب التقارير الصحفية التي ذكرت أن الفتى محمد عبد الوهاب البالغ من العمر 13 عامًا، والذي توفي بسبب مرض «كوفيد-19» توفي في وقت لم يكن أي من أبويه إلى جواره.

وأضاف: «أنا سعيد بقولي إنه طوال العمل في الصحة العامة في إنجلترا وقسم الرعاية وأقسام أخرى فإننا سنقدم إجراءًا جديدًا، وحتى نستطيع أن نقلل مخاطر العدوى قدر المستطاع سيتم منح الحق لأقرب الأقربين للمرضى الذين يوشكون أن يرحلوا لكي يودعوا محبيهم».

من ناحية أخرى، أشار الوزير إلى احتمال أن يتم غدًا مد فترة تدابير الإغلاق قائلًا: «لا نستطيع تخفيف أي من إجراءاتنا، ولا نستطيع التوقف عن العمل الجاد الذي نقوم به الآن، وهذه التضحية المشتركة – وأنا أعلم إنها تضحية– ستبدأ في العمل بشكل جيد لكننا لن نستطيع تخفيف هذه الإجراءات حتى يكون الأمر أمنًا لفعل ذلك».

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