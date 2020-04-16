الأرصاد: طقس اليوم لطيف نهارًا.. والقاهرة 28 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يسود، اليوم الخميس، على القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، الرياح نشطة والوجه البحري معتدل نهارا بارد ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.بالنسبة للسواحل الشمالية الغربية، يكون الطقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سيكون معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا امطار خفيفة على مناطق متفرقة الرياح نشطة تكون مثيرة للرمال على وسط سيناء.كما سيكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلا للحرارة نهارا وللبردوة ليلا والرياح معتدلة شمال الصعيد مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة جنوب الصعيد حار نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمىالقاهرة 19 28شبين الكوم 18 28طنطا 18 27دمنهور 17 27الاسكندرية 15 21بلطيم 14 21مطروح 13 20السلوم 12 20سيوة 16 29بورسعيد 18 25دمياط 17 26الزقازيق 17 28الاسماعيلية 15 29السويس 18 29العريش 15 29رفح 14 28رأس سدر 21 30نخل 15 31نويبع 19 30طابا 19 29كاترين 12 24الطور 20 28شرم الشيخ 22 30الغردقة 21 30مرسى علم 20 29الفيوم 20 31بنى سويف 21 31المنيا 21 32اسيوط 20 32سوهاج 20 33قنا 20 33الأقصر 21 34أسوان 22 35أبوسمبل 21 33الوادى الجديد 20 33شلاتين 22 31أبورماد 21 32حلايب 22 29راس حدربة 21 29