الأرصاد: طقس اليوم لطيف نهارًا.. والقاهرة 28 درجة
الخميس 16/أبريل/2020 - 08:00 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يسود، اليوم الخميس، على القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، الرياح نشطة والوجه البحري معتدل نهارا بارد ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.
بالنسبة للسواحل الشمالية الغربية، يكون الطقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سيكون معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا امطار خفيفة على مناطق متفرقة الرياح نشطة تكون مثيرة للرمال على وسط سيناء.
كما سيكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلا للحرارة نهارا وللبردوة ليلا والرياح معتدلة شمال الصعيد مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة جنوب الصعيد حار نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 19 28
شبين الكوم 18 28
طنطا 18 27
دمنهور 17 27
الاسكندرية 15 21
بلطيم 14 21
مطروح 13 20
السلوم 12 20
سيوة 16 29
بورسعيد 18 25
دمياط 17 26
الزقازيق 17 28
الاسماعيلية 15 29
السويس 18 29
العريش 15 29
رفح 14 28
رأس سدر 21 30
نخل 15 31
نويبع 19 30
طابا 19 29
كاترين 12 24
الطور 20 28
شرم الشيخ 22 30
الغردقة 21 30
مرسى علم 20 29
الفيوم 20 31
بنى سويف 21 31
المنيا 21 32
اسيوط 20 32
سوهاج 20 33
قنا 20 33
الأقصر 21 34
أسوان 22 35
أبوسمبل 21 33
الوادى الجديد 20 33
شلاتين 22 31
أبورماد 21 32
حلايب 22 29
راس حدربة 21 29
بالنسبة للسواحل الشمالية الغربية، يكون الطقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سيكون معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا امطار خفيفة على مناطق متفرقة الرياح نشطة تكون مثيرة للرمال على وسط سيناء.
كما سيكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلا للحرارة نهارا وللبردوة ليلا والرياح معتدلة شمال الصعيد مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة جنوب الصعيد حار نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 19 28
شبين الكوم 18 28
طنطا 18 27
دمنهور 17 27
الاسكندرية 15 21
بلطيم 14 21
مطروح 13 20
السلوم 12 20
سيوة 16 29
بورسعيد 18 25
دمياط 17 26
الزقازيق 17 28
الاسماعيلية 15 29
السويس 18 29
العريش 15 29
رفح 14 28
رأس سدر 21 30
نخل 15 31
نويبع 19 30
طابا 19 29
كاترين 12 24
الطور 20 28
شرم الشيخ 22 30
الغردقة 21 30
مرسى علم 20 29
الفيوم 20 31
بنى سويف 21 31
المنيا 21 32
اسيوط 20 32
سوهاج 20 33
قنا 20 33
الأقصر 21 34
أسوان 22 35
أبوسمبل 21 33
الوادى الجديد 20 33
شلاتين 22 31
أبورماد 21 32
حلايب 22 29
راس حدربة 21 29