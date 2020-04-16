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الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بنجلاديش تحتجز 300 من الروهينجا أثناء محاولتهم الوصول لماليزيا

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:46 ص
الروهينجا
الروهينجا
وكالات
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احتجزت السلطات في بنجلاديش أكثر من 300 شخص من مسلمي الروهينجا لدى عودتهم إلى سواحل البلاد بعد محاولة سفر فاشلة إلى ماليزيا عن طريق البحر، حسبما ذكر مسؤول اليوم الخميس.

وقال ضابط خفر السواحل سهيل رانا، إن خفر السواحل احتجز اللاجئين، ومعظمهم من النساء والأطفال، لدى نزولهم من سفينة جنوب منطقة كوكس بازار، موضحًا أن اللاجئين عادوا عن طريق البحر بعد أن رفضت ماليزيا السماح للسفينة بدخول مياهها، وكانت السفينة تحمل على متنها أكثر من 350 راكبًا.

وكانت تلك المجموعة من الأشخاص تعيش سابقًا في مخيمات اللاجئين في بنجلاديش، وخاضت مغامرة في خليج البنغال قبل أكثر من شهرين للذهاب إلى ماليزيا، حسبما ذكر سهيل رانا، نقلًا عن المحتجزين.

وتستضيف بنجلاديش أكثر من مليون مسلم من الروهينجا في 34 مخيم لاجئين بمنطقة كوكس بازار في جنوب شرقي البلاد، بعد فرارهم من الاضطهاد في ميانمار ذات الأغلية البوذية.

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